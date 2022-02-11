Akşam Postası / 11 Şubat 2022

‘Millet ittifakı’ genişliyor, ismi değişiyor

Gelecek ve DEVA partilerinin de katılmasıyla birlikte ‘millet ittifakı’nın adının değişmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. ‘büyük millet ittifakı’ öneriler arasında öne çıkıyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına iyice yaklaştığı düşünülüyor.

Haydar Dümen, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Posta gazetesi yazarı Dr. Haydar Dümen’in dün akşam Covid-19’a bağlı kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

HDP’li vekil ‘Utanmıyor musunuz’ diye sordu, bakanlık ‘Algı oluşturuyor’ dedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çorum Cezaevi’ndeki kadın koğuşlarında erkek memurların arama yaptığını açıkladı. Adalet Bakanlığı, HDP’li vekilin, ‘kamuoyunu yanıltmaya ve altı oluşturmaya’ çalıştığını açıkladı.

Migros işçileri: İş kazasında hastane önüne bırakıp gittiler, cebimizde 5 kuruş yok

Migros’un Esenyurt’taki deposunda çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçi, yüzde 8 zamma karşı eylem yaptığı ve saat ücretine 4 lira zam istedikleri için işten çıkarıldı.

Rusya, ‘Türkiye gibi olmamak için’ faizleri 100 baz puan daha artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde 100 baz puanlık daha artış yaparak yüzde 9,5’e çıkardı.

Danimarka aşılamayı sonlandırıyor

Danimarka Ulusal Sağlık Kurumu, tüm Covid-19 aşılama programının ilkbaharda sonlandırılacağını duyurdu.

Danıştay, eczanelerden ‘E’ tabelası için vergi alınmasını uygun buldu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, eczanelerin ‘E’ tabelalarının ilan niteliğinde olduğunu değerlendirerek, bunlardan vergi alınmasının doğru olduğuna oyçokluğuyla hükmetti.

AKP’nin seçim taslağı Meclis’e geldi gelecek

AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası taslağının bu ay Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Nebati: Yeni modelden dönüş yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomik modelden geri adım atılmayacağını vurguladı.

Türkiye İşçi Partisi, buluşmaya çağırdı: Haydi başlıyoruz!

Meclis’te dört milletvekili bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) 13 Şubat Pazar günü halk buluşması düzenliyor.

Statüsü değiştirilen Haydarpaşa Lisesi için yıkım kararı: Gönüllülerden bakanlığa çağrı

Fotoğraf: Twitter

Validebağ Korusu’nun sınırları içerisinde yer alan Haydarpaşa Lisesi’nin ‘SİT alanı’ statüsünün değiştirilerek yıkım kararı alınması, aylarca direnerek koruya sahip çıkan gönüllülerin tepkisine neden oldu. Yapılan eylemde dava süreçleri hatırlatılarak bakanlığa çağrı yapıldı.

Zürafa sokakta yıkım başladı

Fotoğraf: AA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde genelevleriyle meşhur Zürafa sokak dahil üç sokağın ‘kültür sanat merkezine dönüşümü‘ projesinde yıkım çalışmaları başladı.

TBB, elektrik zamlarına yürütmenin durdurulması için dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), elektrik zamlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtı.

30 milyon çalışanın 5 milyonu devlette

Türkiye’de geçen yıl sonu itibariyle, istihdam edilen kişi sayısı 30 milyonun biraz üzerinde. Söz konusu istihdamın 4,8 milyondan fazlasıysa kamuda.

AKP, MHP ve BBP’den gazeteci Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

AKP, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Dev masanın nedeni ortaya çıktı: Macron’un ‘kıymetli’ DNA’sı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde aralarında dört metrelik bir masa konmasının nedeni anlaşıldı.

Adidas yeni sütyen serisini 25 çıplak memeyle tanıttı: Her şekil ve büyüklük için konfor

Spor giyim markası Adidas yeni süyten koleksiyonunun tanıtımında 25 kadının meme fotoğrafını kullandı.

Avustralya koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine dahil etti

Avustralya, sayıları son yıllarda önemli ölçüde azalan koalaları, doğu kıyılarının büyük bölümünde nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine dahil etti.