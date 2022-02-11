Dev masanın nedeni ortaya çıktı: Macron’un ‘kıymetli’ DNA’sı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde aralarında dört metrelik bir masa konmasının nedeni anlaşıldı.

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7 Şubat’ta başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda düzenlenen ‘mesafeli‘ görüşme dünya basınının gündemine oturmuştu. Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya gelen ikilinin dört metrelik masanın iki ucunda oturması Putin’in diplomatik mesaj gönderme girişimi diye yorumlanmıştı.

Reuters’a konuşan Macron’a yakın iki kaynak, Macron’un Kremlin’in Covid-19 testi uygulama talebini reddettiğini, bu yüzden mesafenin korunduğu bir görüşme olduğunu söyledi.

Buna göre Macron’a iki seçenek sunuldu: Ya Rus yetkililer tarafından PCR testi yapılmasını kabul ederek, Putin’e yaklaşmasına izin verilecekti ya da sıkı sosyal mesafe protokolü uygulanacaktı.

Kaynaklardan biri Macron’un Rus doktorlar tarafından test yapılması durumunda ortaya çıkabilecek güvenlik kaygılarına dikkat çekerek, “Bunun tokalaşma yapılmayacağı ve o uzun masa anlamına geldiğini biliyorduk. Ancak cumhurbaşkanının DNA’sını ele geçirmelerini kabul edemezdik” dedi.

İkinci bir kaynak da Macron’a Fransa’dan ayrılmadan önce PCR testi yapıldığı ve Rusya’ya vardığında kendi doktoru tarafından antijen testi uygulandığını belirterek, Fransız cumhurbaşkanının Ruslar tarafından yapılması önerilen testi reddettiğini ifade etti.