Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dev masanın nedeni ortaya çıktı: Macron’un ‘kıymetli’ DNA’sı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde aralarında dört metrelik bir masa konmasının nedeni anlaşıldı.

Fotoğraf: AA

7 Şubat’ta başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda düzenlenen ‘mesafeli‘ görüşme dünya basınının gündemine oturmuştu. Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya gelen ikilinin dört metrelik masanın iki ucunda oturması Putin’in diplomatik mesaj gönderme girişimi diye yorumlanmıştı.


Reuters’a konuşan Macron’a yakın iki kaynak, Macron’un Kremlin’in Covid-19 testi uygulama talebini reddettiğini, bu yüzden mesafenin korunduğu bir görüşme olduğunu söyledi.

Buna göre Macron’a iki seçenek sunuldu: Ya Rus yetkililer tarafından PCR testi yapılmasını kabul ederek, Putin’e yaklaşmasına izin verilecekti ya da sıkı sosyal mesafe protokolü uygulanacaktı.

Kaynaklardan biri Macron’un Rus doktorlar tarafından test yapılması durumunda ortaya çıkabilecek güvenlik kaygılarına dikkat çekerek, “Bunun tokalaşma yapılmayacağı ve o uzun masa anlamına geldiğini biliyorduk. Ancak cumhurbaşkanının DNA’sını ele geçirmelerini kabul edemezdik” dedi.

İkinci bir kaynak da Macron’a Fransa’dan ayrılmadan önce PCR testi yapıldığı ve Rusya’ya vardığında kendi doktoru tarafından antijen testi uygulandığını belirterek, Fransız cumhurbaşkanının Ruslar tarafından yapılması önerilen testi reddettiğini ifade etti.

Macron Macron olalı böyle eziyet çekmedi

SON HABERLER

‘Kaçak’ madene hem bakanlıktan hem valilikten ÇED raporu

Manisa’nın Gördes ilçesinden Meta Nikel Kobalt madeninin ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Üstelik Zorlu Holding’e bağlı olan ve sekiz yıldır ‘kaçak’ bir şekilde işletilen bu madende kapasite artışı için Manisa valiliği çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu da verdi.

Manisa’da ucuz yağ ve pirinç kuyruğu

Manisa’da yurttaşlar marketten daha ucuz fiyata ayçiçek yağı ve pirinç gibi temel gıda malzemesini satın alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış ofisinin önünde, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı, teletıp uygulamalarının önünü açtı

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğe göre uzaktan sağlık hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip bakanlıkça izinli sağlık kuruluşları sunabilecek.