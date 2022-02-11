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Yaramazlara biraz batar!

Danimarka aşılamayı sonlandırıyor

Danimarka Ulusal Sağlık Kurumu, tüm Covid-19 aşılama programının ilkbaharda sonlandırılacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kurumun açıklamasında Danimarka’da aşılanma oranının yüksek seviyelere çıkması ve salgının üçüncü dalgasının nüfusun büyük bölümüne virüse karşı bağışıklık kazandırmasından dolayı, ilkbaharda Covid-19 aşılama programının sonlandırılacağı belirtildi.


AA’nın aktardığı açıklamada, salgında vakalarının geçen hafta en yüksek seviyeye çıktığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: “Vakaların artışının tersine dönerek düşme yönünde olduğunun işaretleri güçlü bir şekilde görülüyor. Bu nedenle Covid-19 aşısı üçüncü dozunun 18 yaşının altındakilere vurulmasını tavsiye etmiyoruz. Huzurevlerinde yaşayan ve 85 yaşının üzerinde olanlar içinde için de artık dördüncü dozun vurulmasını tavsiye etmiyoruz.”

Danimarka hükümeti Covid-19’u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmıştı.

Ulusal Sağlık Kurumu’nun verilerine göre, Danimarka’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 977’ye, vaka sayısı 2 milyon 196 bin 556’ya yükseldi.

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