İsveç, Covid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı; Finlandiya ve Britanya sırada

İsveç Halk Sağlığı Ajansı, Covid-19’a yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu.

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AA’nın aktardığına göre ajansın başkanı Karin Tegmark Wisell, ülkede bugün itibariyle Covid-19’a yönelik bütün kısıtlamaların kalktığını belirtti.

Devletin maliyeti nedeniyle Covid-19 testlerini sonlandırdığını aktaran Wisell, “Haftalık Covid-19 testlerinin devlete maliyeti 55 milyon dolar, aylık maliyetiyse 220 milyon dolar, bu nedenle testleri sonlandırdık” dedi.

Bugünden itibaren sadece sağlık çalışanlarının ücretsiz Covid-19 testi yaptırabileceğini kaydeden Wisell, kendi isteğiyle ülke dışına çıkmak için Covid-19 testi yaptıracakların ücretlerinin devlet ve sigortalar tarafından ödenmeyeceğini kaydetti.

İsveç ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerden istediği dijital seyahat kartı, aşı belgesi ya da test gibi önlemlerin hepsini bugün itibariyle sonlandırdı.

Halk Sağlığı Ajansı’nın verilerine göre İsveç’te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 244’e, vaka sayısı 2 milyon 354 bin 455’e yükseldi.

Finlandiya da 1 Mart’ta kaldırıyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede Covid-19’a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat’ta gevşetileceğini, 1 Mart’ta da kaldırılacağını söyledi.

Kuzey ülkelerinden ilk olarak Danimarka, 1 Şubat’ta Covid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırırken, Norveç de 19 Şubat’ta kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.

Britanya bu ay kaldıracak

Britanya Başbakanı Boris Johnson, enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm yasal Covid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını duyurdu.

Johnson, Avam Kamarası’nda haftalık başbakana sorular oturumunda konuştu.

Boris Johnson, parlamento tatilinin ardından hükümetin ‘Covid-19’la yaşama stratejisini’ sunma niyeti olduğunu belirterek şunları söyledi: “Verilerdeki mevcut cesaret verici eğilimlerin devam etmesi koşuluyla test sonucunun pozitif çıkması durumunda kendini tecrit etme yasal gerekliliği dahil son yerel kısıtlamaları 1 ay erken sona erdirebileceğimizi umuyorum.”

Ülkede Covid-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti.

Britanya’da dün 66 bin 183 Covid-19 vakası tespit edilmiş, 314 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülkede Covid-19 enfeksiyonu durumunda izolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart’ta kaldırılması planlanmıştı.