DSÖ: Dünya genelinde vaka sayısı yüzde 17 azaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir önceki haftaya kıyasla geçen hafta dünya genelinde Covid-19 vakası sayısının yüzde 17, Covid kaynaklı can kaybı sayısınınsa yüzde 7 azaldığını duyurdu.

Yeni vaka sayısı ABD’de yüzde 50 oranında azalırken, bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 7 oldu.

DSÖ’nün haftalık yayımladığı rapora göre Omicron varyantı yayılımını artırarak dominant kalmaya devam ediyor. Vakaların neredeyse yüzde 97’si Omicron varyantı kaynaklı.

Omicron’un hemen hemen bütün ülkelerde tespit edildiği belirtilen raporda, birçok ülkede ocak başından itibaren varyanttan kaynaklı vaka artışlarının bildirildiği ancak şimdilerde toplam vaka sayılarında düşüş yaşandığı ifade edildi.

31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 19 milyonun üstünde yeni vaka, 68 bine yakın can kaybı kaydedildi. Ancak uzmanlar gerçek rakamların tespit edilenden daha fazla olduğunu söylüyor.