Avustralya koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine dahil etti

Avustralya, sayıları son yıllarda önemli ölçüde azalan koalaları, doğu kıyılarının büyük bölümünde nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine dahil etti.

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Bir dönem artsa da koalaların sayıları, ağaç kesimleriyle tarla açma, orman yangınları, kuraklık, hastalık ve diğer bazı nedenlerden dolayı azaldı.

Federal hükümet, koalaların Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde söz konusu listeye eklendiğini duyurdu. Bu bölgelerdeki koalaların hızla değişen yaşam alanları ve iklim değişikliğinden korunması istendi.

2012 yılında, koalalar bu bölge ve eyaletlerde ‘savunmasız’ türler olarak listelenmişti. Hızlı bozulmaya karşın, bölge yönetimleri harekete geçmemekle suçlanıyor.

Geçen yıl Yeni Güney Galler’de yapılan bir inceleme sonucunda acilen önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında koalaların neslinin tükenebileceği tespiti yapılmıştı.

2019-2020’deki orman yangınlarında 5 bin koala ölmüştü.