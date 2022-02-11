Türkiye İşçi Partisi, buluşmaya çağırdı: Haydi başlıyoruz!

Meclis’te dört milletvekili bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) 13 Şubat Pazar günü halk buluşması düzenliyor.

Partinin kongre kararları ve yeni dönem yol haritasının duyurulacağı buluşma İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sanatçılar Moğollar ve Bajar da sahne alacak.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ‘halk buluşması’yla ilgili şunları söyledi: “Eşit, özgür, barış, adalet ve huzur içinde, insanca yaşayacağımız bir ülkeyi yaratmak için kurduğumuz hayali günden güne büyütüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından emekçilerle, gençlerle, kadınlarla, yurttaşlarımızla bir araya geleceğimiz buluşmada sizin de aramızda olmanızdan mutluluk duyacağız.”