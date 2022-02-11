Danıştay, eczanelerden ‘E’ tabelası için vergi alınmasını uygun buldu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, eczanelerin ‘E’ tabelalarının ilan niteliğinde olduğunu değerlendirerek, bunlardan vergi alınmasının doğru olduğuna oyçokluğuyla hükmetti.

Türk Eczacılar Birliği’ne bağlı üç ayrı oda tarafından, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’te zorunlu tutulan ‘E’ logolu ışıklı ve ışıksız tabela ile levhalardan belediyeler tarafından ilan ve reklam vergisi alınmaması için dava açıldı.

Mahkemelerden farklı karar çıktı

Ankara ve İstanbul’da açılan davada eczanelerin tabelalarından vergi alınmaması yönünde karar çıktı. Samsun’da açılan davadaysa eczanelerde bu tabelanın bulundurulmasının yönetmelikle zorunlu tutulmasının vergi muafiyeti getirmediği değerlendirildi. Mahkeme kararında, “Yönetmelikle zorunlu tutulması tabelanın mahiyetini ve verginin konusuna girdiği gerçeğini değiştirmeyecek” ifadeleri kullanıldı.

Anka Haber Ajansı’nın aktardığına göre bu kararlardaki farktan doğan uyuşmazlığın çözülmesi için dosya, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. Kurul, 19 Ocak 2022’de eczanelerin tabelalarının vergi kapsamına girdiğine oyçokluğuyla karar verdi. Kararda, kanunda eczanelerin bu tabelalarının vergiden muaf tutulması yönünde hüküm bulunmadığı kaydedildi.

Daire, şu değerlendirmeyi yaptı: “(2464 sayılı Belediye Gelirleri) Kanunu’nda açıkça verginin konusunun ve mükellefinin belirlendiği hallerde, bu belirlemelerin aksine vergisel yükümlülüğün kapsamını idari ya da yargısal yorum yoluyla genişletilmesi ya da daraltılması verginin kanuniliği ilkesine aykırı düşeceği gibi vergi adaletini de zedeleyecektir.”

Kararda, eczanelerin tabelalarının ilan niteliğinde olduğu, “… eczaneler tarafından iş yerlerinde kullanılan levhaların ilan niteliğinde olduğu ve bu ilanın ise 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ilan ve reklam vergisinin konusuna girdiği” ifadeleriyle anlatıldı.

‘Levha kullanımı zorunlu’

Karara verilen karşı oydaysa eczanelerin kamu sağlığının korunması amacıyla faaliyet yürüttüğü kaydedilerek tabelalarının vergi konusu olamayacağı şöyle değerlendirildi:

“Söz konusu faaliyetle, kamu düzeni ve yararı ile doğrudan ilgisinin bulunması ve hizmetten yararlanan bireylerin korunması, kolayca ve etkin bir şekilde hizmete ulaşabilmesi amaçlanmakta olup bu amacın gerçekleşmesi için de eczaneler tarafından levha kullanımı, ilgili mevzuat kapsamında zorunlu tutulmuş, anılan levhaların standartlarının Türk Eczacılar Birliği tarafından belirleneceği kabul edilmiştir. Bu yönüyle, eczacıların bu konuya ilişkin kullanacakları levhaların ebatlarını belirleme konusunda veya kullanıp kullanmama koşunda herhangi bir iradeleri bulunmamaktadır.“