30 milyon çalışanın 5 milyonunu devlette

Türkiye’de geçen yıl sonu itibariyle, istihdam edilen kişi sayısı 30 milyonun biraz üzerinde. Söz konusu istihdamın 4,8 milyondan fazlasıysa kamuda.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkede istihdam edilen kişi sayısı 2021 yılı itibariyle 30 milyon 141 bin.

Bu dönemde kamuda çalışanların sayısıysa 4 milyon 877 bin 270.

Rakamlara göre istihdam edilen her altı kişiden biri kamuda.

Kamuda istihdam edilenlerin yüzde 66,4’ü yani 3 milyon 238 bin 432 kişi, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde sayı 305 bin 447.

Özel bütçeli diğer idarelerdeyse 2021 itibariyle 96 bin 834 kişi var.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısıysa 2021’de bir önceki yıla göre 837 kişi azalarak 42 bin 578’e geriledi.

Geçen yıl döner sermayeler ve kefalet sandıklarındaki çalışan sayısı da 245 bin 588’den 242 bin 930 kişiye düştü.

Kamu bankalarında 67 bin kişi

Aynı dönemde diğer kamu idarelerindeki personel sayısı 49 kişi artarak 7 bin 208’e çıktı.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası, İller Bankası ve Emlak Katılım Bankası’ndan oluşan kamu sermayeli bankalarda 2021’de 66 bin 652 kişi görev yaptı.

İl özel idarelerinde 2020’de 12 bin 222 kişi çalışırken bu sayı 2021’de 902 kişi azalarak 11 bin 320’ye geriledi.

Bu dönemde belediye iktisadi teşekküllerindeyse çalışan sayısı yüzde 6,6 artışla 536 bin 580 kişiye yükseldi.