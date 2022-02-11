HDP’li vekil ‘Utanmıyor musunuz’ diye sordu, bakanlık ‘Algı oluşturuyor’ dedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çorum Cezaevi’ndeki kadın koğuşlarında erkek memurların arama yaptığını açıkladı. Adalet Bakanlığı, HDP’li vekilin, ‘kamuoyunu yanıltmaya ve altı oluşturmaya’ çalıştığını açıkladı.

Gergerlioğlu bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bu ne rezalet..!? Çorum Cezaevi’nde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar!!! Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor? @bybekirbozdag Yere serilen battaniyeler de toplatılınca mahpuslar hasta olmuş. Daha başka zulmünüz?”

‘Sadece kadın personel görev yapıyor’

Gergerlioğlu’nun paylaşımına gönderme yapan bakanlık, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalarda sadece kadın personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Kadın hükümlü/tutuklularla ilgili yapılacak iş ve işlemler, kadın personel nezaretinde yapılmakta olup, odalara sadece fazla eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurları girmiştir. Erkek personelin odalara sayım ve arama gibi nedenlerle girdiği iddiaları kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olup, gerçek dışıdır.”