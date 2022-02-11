Haydar Dümen, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Posta gazetesi yazarı Dr. Haydar Dümen’in dün akşam Covid-19’a bağlı kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Dümen, bugün Covid-19 önlemleri çerçevesinde toprağa verildi.
Dümen, Posta’daki köşesine gelen sorulara kendi tarzıyla verdiği yanıtlarla tanınmıştı. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışıyla kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahipti. 90 yaşındaki Dümen, 23 kitaba da imza atmıştı.
Nöropsikiyatri uzmanı olan Dümen, 31 Ocak’tan beri Beykent Üniversitesi hastanesinde Covid-19 tedavisi görüyordu.