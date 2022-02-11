Rusya, ‘Türkiye gibi olmamak için’ faizleri 100 baz puan daha artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde 100 baz puanlık daha artış yaparak yüzde 9,5’e çıkardı.

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ABD’de enflasyonun yüzde 7,5’le son 40 yılın zirvesine ulaşması ve Amerikan Merkez Bankası’ndan (Fed) beklenen faiz artırımları öncesi dünyada sıkılaşma hızlanıyor.

100 baz puanlık faiz artışı daha yapan Rusya, aralıksız sekizinci kez faiz artırdı. Toplam faiz artırımının miktarı ise 425 baz puana ulaştı.

Rusya’da faiz artışı, enflasyonun ocakta yüzde 8,7 seviyesine çıkarak son altı yılın zirvesini görmesinin ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce reel sektörün yüksek faizlerden duyduğu rahatsızlığı bildiğini ancak yüksek faizler olmadan Rusya’nın durumunun Türkiye gibi olabileceğini söylemişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda eylül ayında faizleri indirmeye başlamış ve en son aralık ayındaki hamleyle birlikte toplamda 500 baz puanlık indirime gitmişti.

Eylül ayında 8,30’da bulunan dolar kuru ise söz konusu faiz indirimleri nedeniyle bugün 13,50 seviyesinde. Resmi enflasyon ocak ayı itibarıyla 48,69’a kadar ulaştı.