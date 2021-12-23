Putin: Faiz artırmazsak Türkiye’dekine benzer durumla karşılaşabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası faizleri artırmazsa Türkiye’dekine benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceklerini ifade ederek sıkı para politikasını destekledi.

Putin, Rusya’nın yüzde 4 olan enflasyon hedefine ulaşması gerektiğini söyleyerek merkez bankasının faizleri artırarak enflasyonu düşürme çabasını onayladığını belirtti.

Merkez Bankası, eylül ayından bu yana ekonomist ve muhalefet partilerinin tepkilerine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ihracat ve kredilerin artırılmasına öncelik tanıyan planının parçası olarak politika faizini 500 baz puan düşürerek, yüzde 14 seviyesine indirmişti. Bu süreçte enflasyon fırlamış, Türk Lirası’nda görülmemiş değer kayıpları yaşanmış, hükümet aradaki farkın Hazine’den karşılanacağı kur korumalı bir mevduat ürünü getirmek zorunda kalmıştı.