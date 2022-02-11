Statüsü değiştirilen Haydarpaşa Lisesi için yıkım kararı: Gönüllülerden bakanlığa çağrı

Validebağ Korusu’nun sınırları içerisinde yer alan Haydarpaşa Lisesi’nin ‘SİT alanı’ statüsünün değiştirilerek yıkım kararı alınması, aylarca direnerek koruya sahip çıkan gönüllülerin tepkisine neden oldu. Yapılan eylemde dava süreçleri hatırlatılarak bakanlığa çağrı yapıldı.
Validebağ Korusu, 1999 yılında ‘doğal SİT alanı’ olarak tescillendi. Koruda 120’nin üzerinde kuş türü, 30’un üzerinde kelebek çeşidi, çeşitli canlı ve böcek türleri, zengin bitki örtüsü, anıt ağaçlar ve meyve ağaçları bulunuyor.
Koruya yönelik müdahaleler 2014 yılında başladı. İki yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen korunun çevresinde birçok cami olmasına karşın girişlerinden birine de cami yapıldı. Polisin sert müdahalelerde bulunduğu o günlerde caminin bir cemaatinin olmamasına karşın yapıldığı belirtilmişti.
Koru, gönüllülerin direnişi sayesinde korunmuş, herhangi bir proje hayata geçememişti.
Pandemi başında Üsküdar Belediyesi’ne devredildi
Koru için 2018 yılında ‘Millet Bahçesi projesi’ hazırlandı ancak bu proje de hayata geçmedi.
Üsküdar Belediyesi Meclisi Mart 2020’de, yani salgının başında ‘olağanüstü’ gündemle toplandı ve mülkiyeti Hazine’ye ait korunun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi’ne tahsis etti.
Bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan’da Üsküdar’ı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’yle ‘Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi’ni hayata geçireceklerini duyurdu.
Yürütmeyi durdurma kararı
Koruya yapılması planlanan ‘millet bahçesi projesi’nin planlarının iptali istemiyle, bölge sakinleri ve gönüllüleri ile Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul şubeleri davada yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
Koruya dair yapılaşma hamleleri durmuyor
Ancak koruya dair yapılaşma hamleleri durmuyor. Mahkeme kararına rağmen bakanlık tarafından Validebağ Korusu içinde bulunan Haydarpaşa Lisesi’nin ‘SİT alanı’ statüsü değiştirildi. Velilere lisenin yıkılıp yeniden yapılacağı, öğrencilerin seneye başka bir okula geçici olarak nakledileceği belirtildi. Öğrencilerin hangi okula nakledilecekleri şu an için belirsiz.
Ayrıca okula dair yapılan planlarda milyonlarca lira harcanarak depreme dayanıklı hale getirilen binaların da yıkılacağı anlaşıldı.
Validebağ Korusu’nda aylarca nöbet tutarak yıkıma engel olan gönüllüler, alınan kararın hukuki olmadığına vurgu yaparken, lisedeki durumun koruya da zarar vereceği endişesini taşıyorlar.
Bugünkü eylemde bakanlığa kararından dönme çağrısı yapılırken, Haydarpaşa Lisesi yönetimine de öğrencilerin durumu belirsizken proje koşmaları nedeniyle tepki gösterildi.
Gönüllüler hukuksal girişimlerini de başlatmış durumda.