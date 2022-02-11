Statüsü değiştirilen Haydarpaşa Lisesi için yıkım kararı: Gönüllülerden bakanlığa çağrı

Koruya yönelik müdahaleler 2014 yılında başladı. İki yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen korunun çevresinde birçok cami olmasına karşın girişlerinden birine de cami yapıldı. Polisin sert müdahalelerde bulunduğu o günlerde caminin bir cemaatinin olmamasına karşın yapıldığı belirtilmişti.

Koru, gönüllülerin direnişi sayesinde korunmuş, herhangi bir proje hayata geçememişti.

Pandemi başında Üsküdar Belediyesi’ne devredildi

Koru için 2018 yılında ‘Millet Bahçesi projesi’ hazırlandı ancak bu proje de hayata geçmedi.