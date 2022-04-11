Akşam Postası / 11 Nisan 2022

Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi’ne çıkıştı: Amaç ne, neyin hazırlığındasınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’na sitem ederek üç soru sordu.

İmamoğlu, TÜGVA’nın ‘işgal ettiği’ arazinin AKP’li belediyeye tahsisini veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 2019’dan beri işgal ettiği arazinin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne tahsis edilmesine ilişkin kararını veto etti.

Merkez Bankası, ihracatçılara ‘ters köşe’ hazırlığında

İhracat gelirlerinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılmasını zorunlu kılan düzenlemede oranın yüzde 50’ye çıkarılması planlanıyor.

Özdağ’ın ‘adayımız’ çıkışı sorulan Yavaş: Görevimin başındayım

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.

Pınar Gültekin davası: Mertcan Avcı’nın dosyası birleştirildi

Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürmesiyle ilgili davanın onuncu duruşmasında da karar çıkmadı.

İstanbul Emniyeti’nden ‘Zeytinburnu kasabı’ açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü silahlı fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan kişinin 1 Şubat’ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını açıkladı.

‘Fransa’dan Türkiye’ye kimlik avı: Çocuk pornografisine bulaştınız

Avrupa’da başlayarak Türkiye’ye uzanan yeni bir dolandırıcılık yöntemi internet kullanıcılarını hedef alıyor. Fransa Ulusal Jandarması adına gönderilen sahte e-postalarla, kullanıcıların çocuk pornografisi içeren sitelere başvurdukları iddia edilerek panikle işlem yapmaları hedefleniyor.

Çoğu ‘muhalif’ kanallara: RTÜK’ün gelirinin beşte biri cezalardan

Radyo Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) 2021’de toplamda 55 milyon 822 bin 366 lira 70 kuruşluk ceza kesti. RTÜK aleyhine toplamda 236 dava açılırken, çoğunluğu kurulun lehine sonuçlandı.

Eleştirilerin hedefindeki iki tasarı bu hafta Meclis’te

Meclis, bu hafta tartışmalara konu olan iki kanun teklifini görüşecek. Genel Kurul’da Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi görüşülürken, Adalet Komisyonu’nda Avukatlık Kanunu’nda planlanan değişiklikler ele alınacak.

Ukrayna için: John Lennon’ın oğlu ilk kez ‘Imagine’ı söyledi

John Lennon’ın özellikle savaş ve anlaşmazlık zamanlarında hatırlanan barış ve beraberlik mesajı veren şarkısı ‘Imagine’ı oğlu Julian ilk kez Ukrayna için söyledi.