Akşam Postası / 11 Nisan 2022

Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi’ne çıkıştı: Amaç ne, neyin hazırlığındasınız?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’na sitem ederek üç soru sordu.
Soylu, Kılıçdaroğlu’nun sorularını beğenmedi
İmamoğlu, TÜGVA’nın ‘işgal ettiği’ arazinin AKP’li belediyeye tahsisini veto etti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 2019’dan beri işgal ettiği arazinin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne tahsis edilmesine ilişkin kararını veto etti.
İBB, ‘İBDA-C’ kaydı bulunan dört kişiyi işten atmış
İmamoğlu, toplu taşımada indirim için hükümete ‘yol gösterdi’
Merkez Bankası, ihracatçılara ‘ters köşe’ hazırlığında
İhracat gelirlerinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılmasını zorunlu kılan düzenlemede oranın yüzde 50’ye çıkarılması planlanıyor.
Nebati ‘sabır’ istedi: Yeni hedefi, parası olanı enflasyondan korumak
Türkiye, yeni ilaçların yüzde 79’unu alamıyor
Şubatta işsizlik yüzde 10,7
Bir yılda 4,5 milyon elektrik ve doğalgaz abonesi faturasını ödeyememiş
Özdağ’ın ‘adayımız’ çıkışı sorulan Yavaş: Görevimin başındayım
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.
Pınar Gültekin davası: Mertcan Avcı’nın dosyası birleştirildi
Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i öldürmesiyle ilgili davanın onuncu duruşmasında da karar çıkmadı.
İstanbul Emniyeti’nden ‘Zeytinburnu kasabı’ açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü silahlı fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan kişinin 1 Şubat’ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını açıkladı.
‘Fransa’dan Türkiye’ye kimlik avı: Çocuk pornografisine bulaştınız
Avrupa’da başlayarak Türkiye’ye uzanan yeni bir dolandırıcılık yöntemi internet kullanıcılarını hedef alıyor. Fransa Ulusal Jandarması adına gönderilen sahte e-postalarla, kullanıcıların çocuk pornografisi içeren sitelere başvurdukları iddia edilerek panikle işlem yapmaları hedefleniyor.
Çoğu ‘muhalif’ kanallara: RTÜK’ün gelirinin beşte biri cezalardan
Radyo Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) 2021’de toplamda 55 milyon 822 bin 366 lira 70 kuruşluk ceza kesti. RTÜK aleyhine toplamda 236 dava açılırken, çoğunluğu kurulun lehine sonuçlandı.
Eleştirilerin hedefindeki iki tasarı bu hafta Meclis’te
Meclis, bu hafta tartışmalara konu olan iki kanun teklifini görüşecek. Genel Kurul’da Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi görüşülürken, Adalet Komisyonu’nda Avukatlık Kanunu’nda planlanan değişiklikler ele alınacak.
Ukrayna için: John Lennon’ın oğlu ilk kez ‘Imagine’ı söyledi
John Lennon’ın özellikle savaş ve anlaşmazlık zamanlarında hatırlanan barış ve beraberlik mesajı veren şarkısı ‘Imagine’ı oğlu Julian ilk kez Ukrayna için söyledi.