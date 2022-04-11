Son 24 saat: 6 bin 893 vaka, 28 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 893 Covid-19 vakası kaydedildi, 28 kişi öldü.
Bir günde 182 bin 216 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 207.
Yaramazlara biraz batar!
İzmir’in Çeşme ilçesinde ‘beach club’ uğruna doğal SİT alanı olan Altınkum plajı tahrip ediliyor. Plajda 100 yıllık ardıç ağaçları, kum zambakları ve balık yumurtlama yuvaları yok edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işten çıkardığı dört kişinin ‘İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) üyeliği’ ya da ‘bombalı saldırı’ gibi suçlardan kaydının bulunduğu bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımda indirim için akaryakıt desteği istedi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) 2021’de toplamda 55 milyon 822 bin 366 lira 70 kuruşluk ceza kesti. RTÜK aleyhine toplamda 236 dava açılırken, çoğunluğu kurulun lehine sonuçlandı.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşecek.