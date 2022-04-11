Son 24 saat: 6 bin 893 vaka, 28 ölüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işten çıkardığı dört kişinin ‘İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) üyeliği’ ya da ‘bombalı saldırı’ gibi suçlardan kaydının bulunduğu bildirildi.