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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 6 bin 893 vaka, 28 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 893 Covid-19 vakası kaydedildi, 28 kişi öldü.

Bir günde 182 bin 216 test yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 207.

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