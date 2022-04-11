Türkiye, yeni ilaçların yüzde 79’unu alamıyor

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türkiye’nin Avrupa’da onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemediğini belirtip fiyat politikasını yeniden düzenlemeye çağırdı.

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Türkiye’de ilaç fiyatları, yılda bir kez güncelleniyor. Ancak güncel avro kuruyla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur seviyesi arasındaki fark, özellikle kurun yükseldiği dönemlerde ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor. Bu durum geçen senenin büyük kısmında bazı ilaçların bulunamamasına yol açmıştı.

Türkiye’deki ilaç pazarının yüzde 50’sini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türkiye’de ilaç fiyatlandırma sisteminin yeniden kurgulanmasını istiyor.

Dernek yöneticisi Dr. Mete Hüsemoğlu özellikle yeni ilaçlar için fiyat düzenlemesinin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Derneğin raporunda Türkiye’nin 2020’de herhangi bir yeni ilacı geri ödeme sistemine almadığı belirtilirken, son üç yılda yeni ilaçların sadece yüzde 21’inin ülkeye geldiği görülüyor.

‘Daha fazla güncelleme yapılmalı’

Hüsemoğlu, Dünya’dan Yasemin Salih’e şunları söyledi: “İlaç tedarikinin aksamadan sürdürülebilmesi için bu sektörün birçok açıdan dövize bağlı olduğu unutulmamalı. Bizler en azından dövizdeki bu hareketli dönem normalleşinceye kadar fiyat güncellemesinin yılda iki-üç kez yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de ilaç fiyatları Avrupa’daki en ucuz fiyatın yüzde 15-20’si düzeyinde. Bu da pek çok açıdan sorun yaratıyor.”