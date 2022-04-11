İstanbul Emniyeti’nden ‘Zeytinburnu kasabı’ açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü silahlı fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan kişinin 1 Şubat’ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Müdürlüğün açıklamasına göre bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yayımlanan ‘Zeytinburnu kasabı’ ismini kullanan Afganistan uyruklu şahsın kasap Ali Ahmedi olduğu belirlendi.

Söz konusu kişinin Zeytinburnu’nda karıştığı ‘kasten yaralama’ ve ‘6136 sayılı Silah Kanunu’na Muhalefet’ konusu üzerine gözaltına alındı, evindeki aramasında şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silah bulundu.

Ahmedi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.