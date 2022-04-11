Ukrayna için: John Lennon’ın oğlu ilk kez ‘Imagine’ı söyledi

John Lennon’ın özellikle savaş ve anlaşmazlık zamanlarında hatırlanan barış ve beraberlik mesajı veren şarkısı ‘Imagine’ı oğlu Julian ilk kez Ukrayna için söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, efsane müzisyenin oğluna bunca zaman söylememek için direndiği şarkıyı söyletti.

Julian Lennon’ın ‘Imagine‘ performansı Ukrayna’daki savaştan etkilenenler için yardım toplayan Global Citizen’ın ‘Stand up for Ukraine’ kampanyasının bir parçası.

Müzisyen, performansının videosunun altına şunları yazdı: “Ukrayna’daki savaş hayal edilemez bir trajedi. Bir insan ve sanatçı olarak ben de yapabileceğimi en önemli şekilde tepki vermeye mecbur hissettim. Bugün ilk kez kamuoyu önünde babamın şarkısı Imagine’ı söyledim. Bunca yıl sonra neden şimdi? Her zaman ancak ‘Dünyanın sonu gelirse Imagine’ı söylerim’ demiştim. Ayrıca babamın sözleri dünya çapındaki kolektif barış arzumuzu yansıtıyor. Şarkının içinde sevgi ve beraberliğin gerçeğimiz olduğu bir mekana ulaşıyoruz. Bu şarkı hepimizin beklediği tünelin sonundaki ışığı yansıtıyor. Milyonlarca masum aile, devam eden kanlı şiddetin bir sonucu olarak, evlerinin rahatlığını terk edip başka yerlere sığınmak zorunda kaldı. Dünya liderlerini ve ‘Imagine‘ duygusuna inanan herkesi, her yerde sığınmacıları için ayağa kalkmaya çağırıyorum!”