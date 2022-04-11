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Yaramazlara biraz batar!

Özdağ’ın ‘adayımız’ çıkışı sorulan Yavaş: Görevimin başındayım


CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.

Yavaş’ın ismi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanı adayımız” çıkışıyla geçen hafta gündeme oturmuştu.


Yavaş ve Akşener, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek kısa bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada görüşmenin nedeninin Yavaş’ın ABB başkanlığı görevinde bir yılı daha geride bırakması olduğu belirtildi.

Yavaş’a Özdağ’ın ‘adaylık’ açıklamaları da soruldu.

Yavaş, kendisini siyasetin dışında ve kamu görevlisi olarak gördüğünü belirterek, bu tarz açıklamalara yorum yapmadığını söyledi.

Yavaş şunları kaydetti: “Ben belediye başkanıyım herkes işini yapmalı. Ben herkese eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bazen bu tür konuşmalara alet oluyoruz ben onlara karşı cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde değilim. Ben kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, görevimin başındayım.”

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