Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi’ne çıkıştı: Amaç ne, neyin hazırlığındasınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’na sitem ederek üç soru sordu.

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Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden başkanlığın kuruluş yıldönümü kutlanarak “Her insan bir göç, her göç bir insan” diye yazıldı. Göç İdaresi’nin hesabıysa bunu retweet’ledi.

CHP lideri retweet’in ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı: “Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi’ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde.”

Kılıçdaroğlu, daha sonra Göç İdaresi’ne üç soru yöneltti: “1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?”

Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum:

1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?

2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?

3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 11, 2022

Başkanlıktan randevu talep etmeden önce ‘halk adına sabırla soruların yanıtlarını bekleyeceğini’ söyleyen CHP lideri, “Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu daha önce kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Et ve Süt Kurumu’nu ziyaret etmek istemiş ama kapıdan içeri alınmamıştı.