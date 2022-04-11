Tarkan ’80 milyon TL’lik yat’ iddialarını tiye aldı

Pop sanatçısı Tarkan, ’80 milyon TL’ye yat satın aldığına’ dair iddiaları tiye aldı.

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Sanatçı, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Yat almadım, Kazdağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum.”

Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum 😄😘 — Tarkan (@tarkan) April 11, 2022

Kazdağları’ndaki altın madeni için doğa katliamına ilk günden beri tepki gösteren Tarkan’ın, bölgede villası olduğu iddia ediliyordu.

Bunun yanında sanatçının tweet’ini alıntılayan komedyen Cem Yılmaz da şunları yazdı: “Benim de Kazdağlarına hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir 🙂 ve yer aldım oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok.”