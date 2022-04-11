Bir yılda 4,5 milyon elektrik ve doğalgaz abonesi faturasını ödeyememiş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçen yıl 3,5 milyon elektrik ve 1 milyon doğalgaz abonesinin faturasını ödemediğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bilgi Edinme Yasası kapsamında bakanlığa sorularını yöneltti.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre 2021’de konut aboneleri için her ay ortalama 27 milyon 853 bin fatura üretildi. Ocak, geçici olarak elektriği kesilen mesken abone sayısının en fazla olduğu aydı.

2,7 milyonu ev

Türkiye genelinde bir yılda toplam 2 milyon 776 bin 461 mesken abonesinin elektriği geçici olarak kesildi.

Geçen yıl elektriği kesilen ticarethane sayısı 597 bin 980 olurken, sanayi abone sayısı 3 bin 277, tarımsal sulama abone sayısıysa 71 bin 626 oldu.

Bir yılda elektriği kesilen tüm abonelerin sayısı toplamda 3 milyon 449 bin 344 oldu.

Doğalgazda durum ne?

Geçen yıl ayda ortalama 15 milyon 350 bin doğalgaz faturası üretildi.

Bir yılda doğalgaz mesken abonelerindeki kesinti sayısı 951 bin 294 oldu. Doğalgazı kesilen ticarethane abone sayısıysa 142 bin 287.

2021’de hem konut hem de ticarethane abonelerinde toplam 1 milyon 93 bin 581 abonenin doğalgazı kesildi.