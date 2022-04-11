‘Fransa’dan Türkiye’ye kimlik avı: Çocuk pornografisine bulaştınız

Avrupa’da başlayarak Türkiye’ye uzanan yeni bir dolandırıcılık yöntemi internet kullanıcılarını hedef alıyor. Fransa Ulusal Jandarması adına gönderilen sahte e-postalarla, kullanıcıların çocuk pornografisi içeren sitelere başvurdukları iddia edilerek panikle işlem yapmaları hedefleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’deki kullanıcılar bugünlerde Fransa’dan gelen e-postaların muhatabı oluyor. Fransa Ulusal Jandarması’nın e-posta adresini kullanan kişiler, resmi bir evrak görünümüne sahip dosya eki gönderiyor.

Fransızca kaleme alınan metnin altında Fransız Ulusal Jandarma Genel Müdürü Christian Rodriguez’in imzası bulunuyor.

Hapis ve para cezasıyla tehdit

Gönderilen ekte kullanıcının adının çocuk pornografisine karıştığı belirtilerek, ‘teşhircilik’, ‘siber pornografi’ ve ‘ahlaksızlık’ gibi suçlamalar yönlendiriliyor.

Kullanıcıya çocuk pornografisinin yer aldığı siteleri ziyaret ettiği, çıplak fotoğraflar paylaştığı ve çok sayıda cinsel suç işlediği suçlaması yöneltiliyor. Ardından beş ila 10 yıl arasında hapis cezası ve binlerce avro para cezasıyla tehdit ediliyor.

E-postanın sonunda da kullanıcının kimlik bilgileri talep ediliyor.

Fransız Ulusal Jandarma Genel Müdürlüğü, Eylül 2021’den bu yana kullanılan bu yönteme dair uyararak, internet kullanıcılarının bunu dikkate almamasını söylüyor. Kimlik bilgilerinin paylaşılmaması, dosya eklerinin bilgisayara indirilmemesi isteniyor.