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Yaramazlara biraz batar!

MHP’li Osmaniye Belediyesi’ni eleştiren esnaf: 25-30 kişi işyerimi bastı


Osmaniye’de, sosyal medya hesabından MHP’yi eleştiren esnaf Sadık Bostan, işyerinin basıldığını ve ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Görsel: ANKA

Bostan sosyal medya paylaşımlarında MHP’yi, il başkanı Yusuf Çomu’yu ve belediye başkanı Kadir Kara’yı eleştirdiğini söyledi.


Esnaf, olay anının dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de sosyal medya hesabında paylaştı.

MHP Osmaniye İl Başkanı Çomu, Sadık Bostan’ın dükkanının önünde okuduğu basın açıklamasında şunları dedi: ‘Bunları niye yazıyorsun kardeşim’ diye tavrımızı koymaya geldik, Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ama adam suyun üzerine yağ gibi çıkmaya çalışıyor.”

ANKA’ya konuşan Sadık Bostan ise şunları söyledi: “Sebebinin belediye başkanını eleştirmem olduğunu söylediler bana. ‘Sen ne hakla belediye başkanını eleştiriyorsun’… Ben de ‘Bu partiye oy veriyorum. Bu partiliyim, eleştiririm. Bu benim doğal hakkım’ dedim ve beni ölümle tehdit ettiler. Bir tane şapkalı bir amca, küçük tüpün birini aldı buradan, geldi bana vurmaya çalıştı. Ben de sonradan dedim ki ‘Burada kamera var, bu kamera kayıtlarının tamamını alacağım, bunun hesabını size soracağım’ dedim. Bununla ilgili savcılığa suç duyusunda şu anda bulunmadım ama düşünüyorum.”

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