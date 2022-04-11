Çoğu ‘muhalif’ kanallara: RTÜK’ün gelirinin beşte biri cezalardan

Radyo Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) 2021’de toplamda 55 milyon 822 bin 366 lira 70 kuruşluk ceza kesti. RTÜK aleyhine toplamda 236 dava açılırken, çoğunluğu kurulun lehine sonuçlandı.

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RTÜK 2021 faaliyet raporunu sitesinde yayımladı. Raporda yer alan bilgilere göre, basın yayın kuruluşlarına bir yılda toplam 55 milyon 822 bin 366 lira 70 kuruş tutarında 1635 ayrı ceza verildi.

Rapora göre RTÜK, kesilen bu cezalardan toplam 17 milyon 10 bin 985 lirasını tahsil etti.

RTÜK’ün kestiği cezaların büyük çoğunluğu Halk TV, TELE1 ve Fox TV başta olmak üzere hükümete eleştirel yayın yapan ‘muhalif’ kanallaraydı:

Kurulun 2021’in son gününde tahsil edilen toplam geliri 289 milyon 665 bin 225 lira 62 kuruş. Gelirler arasında lisans ücretleri 22 milyon lirayı aşarken, frekansların yıllık kullanım bedeliyse 58 milyon liranın üstünde oldu.

RTÜK’ün uyguladığı cezai işlemlere karşı 2021’de 236 dava açıldı. Bu davalardan 91’i kurul lehine, 11’i aleyhine sonuçlandı. 2021’de açılan ve hala devam eden dava sayısıysa 134.

Tablo: RTÜK

Öte yandan rapora göre, 2017-2021 arasında RTÜK aleyhine 1566 dava açıldı. Bu davalardan 853’ü RTÜK aleyhine, 190’ı RTÜK aleyhine sonuçlandı. Devam eden dava sayısı ise 233 oldu.

Kurul 2021’de medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla gerçek kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında 129 ayrı suç duyurusunda bulundu.

RTÜK Hukuk Müşavirliği tarafından, çeşitli medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ait kanal frekans kullanım bedeli ve Üst Kurul Payı Ticari İletişim Geliri tahsilatıyla ilgili de 660 icra takibi dosyası açıldığı bilgisine yer verildi.

Kurulun 2021’deki araştırmalara göre, 2018’de dijital platform kullananların oranı yüzde 5,7’ken, 2021’de bu oran yüzde 24,4’e yükseldi. Araştırmaya katılanların yüzde 82,8’i Netflix’i tercih etti. Dijital yayın platformlarında yer alan yayın içeriklerinin en fazla cep telefonundan takip edildiği de yine RTÜK’ün araştırmasının tespitleri arasındaydı.

Rapora göre, RTÜK İletişim Merkezi’ne 2021’de toplam 44 bin 176 adet ‘vatandaş bildirimi’ adıyla şikayet gönderildi. Vatandaş bildirimlerinin program türlerine göre bakıldığında yüzde 29,5 oranıyla en fazla bildirime konu olan program türü ‘dizi filmler’ olurken, bunu sırasıyla yüzde 16,1 oranıyla ‘reality show’ ve yüzde 7,9 oranıyla ‘yorum programları’ takip etti.