Soylu, Kılıçdaroğlu’nun sorularını beğenmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Göç İdaresi Başkanlığı’na sorduğu soruları cevaplama gereği görmedi: “Göç İdaresinden randevu alacakmış da… O soruların cevabı verildi.”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’na sitem ederek üç soru sormuştu: “1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?”

Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı’nın dokuzuncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

‘Her 100 kişiden 50’sini göndermeyi planlıyoruz’

Türkiye’nin ‘göç yönetiminin dünyaya örnek olacağını ve takdir edileceğini’ öne süren Soylu, özetle şunları dedi:

* Afganistan’da Taliban geldikten sonra, havalimanı kapalı olduğu dönem hariç son iki ayda yine geri gönderme mekanizmasını devreye soktuk.

* Bu yılın başından itibaren yakalanan 100 Afgan göçmenin 41’ini Afganistan’a gönderdik. Şu ana kadar havalimanı açıldıktan sonra 8 bin 500 göçmeni Afganistan’a geri göndermeyi sağlamış olduk.

* Bu yılkı tahminimiz de her yakaladığımız 100 kişinin minimum 50’sinin üzerindekini gönderebilmek. Bu Pakistan’da yüzde 70-80’lik rakamlara ulaşmıştır.

* Kaçak göç adına alınmamış herhangi bir tedbir söz konusu değildir.

‘O insanları Esad’a vermek soykırımdır’

* Eğer (Suriye Cumhurbaşkanı Beşar) Esad’ın ellerine o insanları, çocukları, babalarını, annelerini öldürenlere teslim etmek isterseniz, o dünyanın yeni bir soykırımıdır.

* O, bu ülkeye, bu medeniyete ve insanlığa yakışmaması lazım gelen bir adımdır. Bunu teklif etmek de ayıptır. İnsanları ölüme göndermek, ‘Siz gidin onların yönetimi altında ölümü kabul edin’ demektir.

* Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor, kendi SGK Genel Müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor.

* Göç İdaresinden randevu alacakmış da… Ne kadar yabancı nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş birtakım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye’de.