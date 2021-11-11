Akşam Postası / 11 Kasım 2021

Dolar/TL 9,97’yi geçti

Dün 9,87’yle rekor tazeleyen dolar/TL, akşam saatlerinde yaşanan gerilemenin ardından gece yarısı itibarıyla yeniden hareketlendi. Kur, saat 11.45 itibarıyla 9,97 sınırını da aştı.

Bursa ve Hatay’da kadın cinayetleri

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dokuz gündür kayıp olarak aranan kadının, ormanlık alanda eski eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Hatay’ın Payas ilçesinde ise Harun Kafalı, eşi Sanem Kafalı’yı eşarpla boğarak öldürdü.

‘Smog’un hatırlattığı sorun: İstanbul’daki hava ne kadar kirli, en çok kim etkilenir?

Fotoğraf: AA

4 Kasım Perşembe gününden beri İstanbul’da etkisini hissettiren ‘smog’, bir kez daha dikkatleri solunan havanın kalitesine çekti.

Danıştay, emniyetin görüntü genelgesine ‘dur’ dedi

Fotoğraf: Reuters

Halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesine Danıştay ‘dur’ dedi.

‘Rapor’ davasında Başak Demirtaş’a hapis cezası

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

MB’nin swap hariç net rezervi eksi 35,2 milyar dolar

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 660 milyon dolar artarak 125 milyar 444 milyon dolara yükseldi. Swaplar hariç net rezerv ise halen eksi bölgedeki seyrini sürdürüyor.

İlaç krizi: Antibiyotik, öksürük şurubu, en basit damlalar bile bulunamıyor

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, ilaç krizinin giderek daha büyüdüğünü söyledi ve ekledi: “Şeker ilaçları, hipertansiyon ilaçları, çocuk öksürük şurupları, soğuk algınlığı ilaçları, antibiyotikler dahil hiçbiri şu an yok. En basit burun damlaları ve spreyleri de artık yoka girmeye başladı.”

İYİ Partili Türkkan hakkında fezleke

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara başsavcılığı tarafından ‘hakaret’ ve ‘etkili eylem’ suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Çevresindeki herkes Covid olduğu halde negatif çıkan kişilerin sırrı ‘hafıza’da mı?

Bütün ev halkı Covid olduğu halde testi negatif çıkan, işyerinde bir oda dolusu pozitif kişiyle çalışıp kendisi Covid geçirmeyen birini mutlaka duymuş ya da tanımışsınızdır. Yeni yapılan bir araştırma bu kişilerle ilgili gizemi çözmüş olabilir.

Reuters indirdi Bloomberg kaldırdı: Evergrande krizi sonrası BTC yara sarıyor

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvilleri nedeniyle resmi olarak temerrüde düştüğü haberi kripto para piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Reuters kaynaklı habere, Bloomberg’den farklı bir servis gelince Bitcoin bugün yeniden toparlanma sürecine girdi.

Erdoğan gönül rahatlığıyla video yayınlayabilir: YouTube’da ‘dislike’ kalktı

YouTube, videoların kaç kişi tarafından beğenilmediğini gösterdiği bölümü kaldırdı.

Uzungöl’de balık ölümleri başladı

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’de, nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil balık ölümleri başladı. Göl yüzeyinde görülen ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Meteoroloji: Sıcaklık yarından itibaren yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından (cuma) itibaren artmaya başlayacağını ve hafta sonunda yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağını açıkladı.

Beşi yerli dokuz film vizyona giriyor

Bu hafta beşi yerli dokuz film vizyona giriyor..