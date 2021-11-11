Anket: Toplumun çoğunluğu yeterli beslenemiyor

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre toplumun yarısından fazlası, yeterli düzeyde beslenemiyor.

İlk defa geçen ay dört kişilik hane halkının yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerine çıkmıştı. Öyle ki çocukları okuyan bir ailede iki kişi asgari ücretle çalışsa dahi aylık gelir bu rakamın oldukça uzağında kalıyor.

Ankete göre toplumun yüzde 42,1’i, yeterli düzeyde beslendiğini, yüzde 57,1’i yeterli beslenemediğini kaydetti.

AKP ve MHP’li seçmenin çoğunluğu yeterli beslendiğini söylerken, CHP’lilerin yüzde 71’i, HDP’lilerin de yüzde 74’ü yetersiz beslendiğini belirtti.