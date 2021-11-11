Bursa’da dokuz gündür aranan kadının eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dokuz gündür kayıp olarak aranan kadının, ormanlık alanda eski eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

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AA’nın aktardığına göre 2019 yılında boşandıktan sonra ‘aile büyüklerinin araya girmesiyle’ barıştığı eski eşi Kemal Bulut’la Fethiye Mahallesi’ndeki evlerinde yaşamaya devam eden Nurdan Budak’tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bulut’u gözaltına aldı.

Emniyetteki ilk ifadesinde, eski eşiyle 2019’da ayrıldıklarını, ‘bir arkadaşına gitmiş olabileceğini’ iddia eden zanlının, devam eden sorgusunda Nurdan Budak’ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının, Nurdan Budak’ı 2 Kasım’da eski kayınbabasının iş yerine götürdüğünü, onun akşam kendi evine gelmelerini istemesi üzerine buradan ayrılıp Hasanağa Mahallesi’nde ormanlık alanda eski eşini tabancayla başından vurduktan sonra uzaklaştığını ifade ettiği belirtildi.

Cinayet büro amirliği ekipleri, zanlının, cinayetin ardından kız arkadaşı S.T. ve çocukluk arkadaşı taksi şoförü K.A. tarafından Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir otele götürüldüğü, ertesi gün aynı kişiler tarafından buradan alınarak Bursa’ya geri getirildiği, şüphelinin olayda kullandığı tabancayı da Gönen’de sakladığı bilgisine ulaştı.

Kemal Bulut’un tarif ettiği bölgeye giden ekipler tarafından bulunan kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, öldürülen kadının babasıyla S.T. ile K.A.’yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.