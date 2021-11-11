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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan gönül rahatlığıyla video yayınlayabilir: YouTube’da ‘dislike’ kalktı

YouTube, videoların kaç kişi tarafından beğenilmediğini gösterdiği bölümü kaldırdı.

Fotoğraf: Yotube

Beğenmeme (dislike) butonu özelliği değişmeyecek ancak YouTube’da bir videoyu kaç kişinin beğenmediği sayı olarak gösterilmeyecek.


Kullanıcılar bir içeriği beğenmemeye devam edebilecek ve YouTube’un öneri algoritması yine bu reaksiyon üzerinden çalışacak.

Video paylaşım devinin bu hamlesinin nedeni online tacizi durdurmak. YouTube, toplam beğenmeme sayısının gizlenmesiyle bir video üreticisinin hazırladığı içeriğe yapılan ‘dislike‘ saldırısının önüne geçmeyi amaçlıyor.

YouTube bu özelliği kaldırmayı test ettiği süreçte ‘dislike’ saldırılanın azaldığını açıkladı.

İçerik üreticileri de YouTube’un sunduğu araçlar sayesinde videolarının kaç ‘dislike’ aldığını özel olarak görmeye devam edecek.

Gençlerden ‘dislike’ yağmıştı

Geçen yıl haziran ayında YouTube kanalından ‘Gençlerle Video Konferans Buluşması‘ başlığıyla canlı yayın yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘dislike’ yağmuruna tutulmuştu. Sonrasında kanala yüklenen videonun 300 binin üzerinde ‘dislike‘ aldığı görülmüştü.

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