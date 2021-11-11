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Yaramazlara biraz batar!

AB, Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımları’nı uzattı

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Fotoğraf: DHA

AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle 2019 Kasım ayında yaptırımlar için yasal çerçevede uzlaşmış, ancak yaptırım listesinin sonradan doldurulması kararlaştırılmıştı. 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) iki yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı. Birlik 11 Kasım 2020’de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle aşamalı yaptırım kararı almıştı. 


DW Türkçe’nin aktardığına göre AB Konseyi web sitesindeki duyuruda Konsey’in Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı  yaptırımları gözden geçirip 12 Kasım 2022’ye kadar uzatma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Birlik’in Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonlarla ilgili yetkisiz sondaj faaliyetlerinden sorumlu veya bu faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşları hedef alan kısıtlayıcı tedbirler uygulayabileceği belirtildi. Bu tür kısıtlayıcı önlemlerin, borsada işlem gören kişi ve kuruluşlar için varlık dondurma ve borsaya kayıtlı kişiler için AB’ye seyahat yasağı içereceği vurgulandı. Ayrıca, AB kişi ve kuruluşlarının listelenenlere fon sağlamalarının yasak olduğu kaydedildi.

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