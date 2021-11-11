Çevresindeki herkes Covid olduğu halde negatif çıkan kişilerin sırrı ‘hafıza’da mı?

Bütün ev halkı Covid olduğu halde testi negatif çıkan, işyerinde bir oda dolusu pozitif kişiyle çalışıp kendisi Covid geçirmeyen birini mutlaka duymuş ya da tanımışsınızdır. Yeni yapılan bir araştırma bu kişilerle ilgili gizemi çözmüş olabilir.

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Bilim insanları, bazı kişilerde virüsün vücuda girdiği ancak bağışıklık sistemindeki T hücreleri tarafından erken bir aşamada temizlenerek testlerin negatif çıktığı abortif enfeksiyon adı verilen durumu gözler önüne serdi.

Britanya’da yapılan çalışmada pandeminin ilk dalgası sırasında 58 sağlık çalışanı enfeksyion belirtileri ve bağışıklık tepkileri için gözlemlendi. Yüksek maruz kalma riskine rağmen 58 sağlık çalışanının Covid-19 testlerinin herhangi bir aşamada pozitif çıkmadığı görüldü. Ancak bu kişilerden alınan kan örneklerinde, virüse hiç maruz kalmayanlara ve pandemi öncesinde alınan numunelere kıyasla Covid-19’a karşı tepki veren T hücrelerinin arttığı görüldü. Kan örneklerinde ayrıca viral enfeksiyona dair göstergelerin de yükseldiği görüldü.

Bir grup insanın daha önce diğer mevsimsel corona virüslerinden kaynaklı enfeksiyonları sonucu ‘hafıza’ T hücrelerine sahip olduğu ve bunun Covid-19 karşı koruma sağladığı sonucuna varıldı.

Araştırmanın başyazarı University College London immünoloji uzmanı Leo Swalding “Herkes virüse maruz kaldığı halde enfeksyion yaşanmadığına dair anektodlar duymuştur. Bu kişilerin virüsü tamamen önleyip önlemediklerini ya da rutin testlerle tespit edilemeden virüsü doğal yollarla temizleyip temizlemediklerini bilmiyorduk” dedi.

Söz konusu T hücreleri virüsün kendini çoğaltmasını sağlayan RTC adı verilen mekanizmaya saldırarak bazı insanlarda virüs vücuda girer girmez erken bir aşamada enfeksiyonu önlüyor.

Swalding bu bağışıklık hücrelerinin diğer mevsimsel soğuk algınlıklarına neden olan corona virüslerinde de bulunan RTC nedeniyle Covid-19’u tanımaya hazır olduğunu belirtti.

Bulgular çok daha uzun süreli bağışıklık üretebilecek T hücre yanıtını hedefleyen yeni nesil aşıların önünü açabilir.

Bağışıklık tepkisinin T-hücresi kolu, antikorlarla karşılaştırıldığında, aylar yerine yıllarca bağışıklık sağlayabiliyor. Mevcut Covid-19 aşılarının neredeyse hepsi corona virüsünün hücrelere girmesini sağlayan sivri uçlu proteinine karşı antikor üretmeye odaklı. Bu antikorlar, ciddi hastalıklara karşı koruma sağlasa da bağışıklık zamanla azalıyor. Mevcut aşılarla ilgili bir başka potansiyel sorun da virüsün sivri uçlu protein bölgesinin mutasyona uğrayabilme ihtimali.