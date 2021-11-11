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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da kadın cinayeti: Eşini eşarpla boğdu

Hatay’ın Payas ilçesinde Harun Kafalı, eşi Sanem Kafalı’yı eşarpla boğarak öldürdü.

Fotoğraf: Diken

DHA’nın aktardığına göre olay dün sabah Payas’a bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik ustası Harun Kafalı, üç çocuğu okula gittikten sonra eşi Sanem Kafalı’yı eşarpla boğdu.


Daha sonra okula gidip, çocuklarını alan Kafalı, akrabalarının evine bıraktı. Bu sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Kafalı, teslim oldu. Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı’nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı’nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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