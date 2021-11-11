Danıştay, emniyetin görüntü genelgesine ‘dur’ dedi

Halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesine Danıştay ‘dur’ dedi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, nisan ayında eylemlerde cep telefonuyla ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirten bir genelge yayınlamıştı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzasıyla yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği’, ses ve görüntü almanın da ‘görevi yapmayı engellediği’ öne sürülmüştü.

Gazetecilik örgütlerinin karşı çıktığı düzenleme sonrası birçok gazeteci haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı.

Bu genelgeye karşı muhalefet partileri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri Danıştay 10. Dairesi’nde yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.

Daire, genelgenin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Kararda, söz konusu genelgesinin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: ”Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil emniyet genel müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır.”

İptal istemi daha sonra karara bağlanacak

Bu karar sonrası tartışılan görüntü genelgesi hükümleri uygulanamayacak. Danıştay 10. dairesi, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.