Meteoroloji: Sıcaklık yarından itibaren yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından (cuma) itibaren artmaya başlayacağını ve hafta sonunda yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinden 12-18 Kasım’ı içeren haftalık hava durumu raporu yayınlandı.

Rapora göre ülke genelinde cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklenirken bu konuda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.