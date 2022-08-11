Akşam Postası / 11 Ağustos 2022

Nebati’nin ‘kapalı’ konuşması sızdı: Arabada ÖTV’yi artırsak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aksine, Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artırmayı planladıklarını söyledi.

Zeytinli Rock Festivali yapım şirketi: Avukatlarımız yasağa itiraz edecek

Zeytinli Rock Festivali’ni organize eden Milyon Yapım, avukatların yasak kararına itiraz edeceği duyurdu: “Tüm zamanların en coşkulu festivalinde buluşacağımıza inanıyoruz.”

Anket: AKP-CHP kafa kafaya; muhalefet adayı Erdoğan’la farkı açtı

Yöneylem’in yeni anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyları eriyor ve üç muhalefet adayına karşı da açık ara farkla kaybediyor. MHP’yse barajı geçemiyor.

Bir uçtan bir uca: Teğmen Çelebi’nin portresi

CHP’den istifa ederken Memleket Partisi’ne geçen, oradan ayrıldıktan sonra da AKP’ye geçeceği konuşulan ve son dönemde ‘cumhur ittifakı’nı öven İzmir milletvekili ve eski teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin Ergenekon savunmalarından, Meclis konuşmalarına her sözü AKP eleştirisiyle dolu.

İçişleri’nden üniversite genelgesi: ‘Barınamıyoruz’ paylaşımları takip edilecek

İçişleri Bakanlığı, üniversitelerin açılacağı güz dönemi yaklaşırken başta barınma konusu olmak üzere sosyal medya üzerinden ‘dezenformasyon içerikli provokatif ve suç teşkil eden paylaşımda bulunanlar’ hakkında ‘önleyici tedbirler alınacağını’ kaydetti.

Krizi fırsata çevirdi: BAE’li şirket, Kalyon Enerji’nin yarısını aldı

Hükümetin ekonomik krizi aşmak için yeniden yakınlaşmaya başladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kalyon Enerji’nin yüzde 50’sini satın aldı. BAE’li yetkililer TL’deki değer kaybını ‘fırsat’ olarak gördüklerini söylemişti.

‘Deterjan Pazarı’nda vurgun iddiası

Birçok ünlü ismin reklam filminde oynadığı ‘Deterjan Pazarı’ adlı ‘saadet zinciri’ benzeri yapı çöktü. Vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu ve on binlerce kişinin parasını kaptırdığı öne sürülürken, ‘zincirin başı’ Süleyman Kocabaş’ın da ortadan kaybolduğu belirtildi.

FT’den dört gün arayla ikinci ‘Türkiye’ analizi: ABD yaptırımları hala risk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sonrası Financial Times (FT) konuyla ilgili dört gün arayla ikinci analizinde ABD’nin misillemesinin gelebileceğini yazdı.

Turizm bakanı, orman yangınlarını engellemenin ‘en karlı’ yolunu bulmuş

Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Belek’te ‘yangın’ üssü arazisini bakanlığı araclığıyla otel imarına açıp tepkiyle karşılaşmıştı. Önce geri adım atan Ersoy’un bu kez de bölgedeki kamping alanına turizm parseli çıkardığı ortaya çıktı.

Akkuyu’yu Londra mahkemesine taşıyacak dosya hazır: ‘AKP engellemeye çalışıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve iktidarın Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki gelişmeler sonrası Türk şirketlerinin tahkime gitmemesi için çabaladığını söyledi. Diken’in IC İçtaş’tan edindiği bilgilere göre şirket yönetimi tahkim için gerekli belgeleri tamamladı.