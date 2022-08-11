Saldırıya uğrayan CHP’li belediye başkanı: Rant meselesi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, bir yakınının saldırısına uğrayan Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, “Burada tek amaç parasal. Yani bu bizim aile içi meselesi değil sadece rant meselesi” dedi.

Fotoğraf: ANKA

ANKA’dan Burhan Demircioğlu’nun aktardığına göre iki gün önce saldırıya uğrayan CHP’li belediye başkanı, düzenlediği toplantıda şunları dedi:

“Göreve geldiğimde şunu söylemiştim arkadaşlarıma, gelmeden de söylemiştim ben bu beldenin 25 kuruşunu birinci derece ailemde olsa, kardeşimde olsa peşkeş çekmem dedim ama farklı kişiler akrabam olsun yahut beni destekleyen arkadaşlarıma beni anlatamamışım kendimi yahut onlar beni tanımamışlar. Yani geçmiş başkanlar birileri kendi çevresini kollamış zengin etmiş yahut belediyenin güç ve imkanlarını onlara akıtmış. Ben bu şekilde olmayacağımın sözünü verdim ama, benim yanımdakiler herhalde şunu demiş ‘Sen böyle konuş sen hele bir başkan ol da biz seni nasıl dönüştürürüz’ demişler. Benim bir sözüm var bu beldenin 25 kuruşunu kimseye yedirmem.

Benim üvey dayımla bir problemim oldu. Biliyorsunuz ben projelerimle geldim, belediye başkanlığına. Projemin bir tanesi de otogardı, otogar yapmak için uğraştığımızda; bizim belediye binamızı aslında yıkıp, arka taraftaki kanala dayayarak, oradaki meydanı açarak; orada çok güzel bir 100 yıllık proje yapmaktı. Ama arsanın bir tanesi de dayımın olduğu için yerleri olduğu için vermek istemediler vermek isteseler de 10 katı bir para talep ettiler. Ben şunu dedim hani sen Yarbaşı Beldesi’nin haklarını koruyacaktın, 25 kuruşunu kimseye yedirmeyecektin de işte akrabana gelince 10 liralık yere 100 lira para verdin demezler miydi bana. Bunu diyeceklerdi bu şekilde. Yani bir malın bir bedeli vardır. Değerinden fazla vermeyelim çoksa da cüzi bir rakam yukarı çıkarız ama veremeyiz verirsem Yarbaşı Belediye başkanı akrabalarına geçmişte yapıldığı gibi peşkeş çekildi denecekti. Bu şekilde alamayınca biz projemizi geri adım ataraktan olan şimdiki mevcut yerimizi yapmaya karar kıldık.”

‘Mahkemeyi kaybetti; hazmedemedi‘

Tabii ki otogarımıza başladığımızda oradaki arsa dayımın oldu, otogarı yapınca arsanın kıymeti bitti değeri düştü diyerekten bizi mahkemeye verdi buraya inşaat yaptırmam diye. Tabii normaldir verebilir kimi verdi mahkemeye? Belediye’yi verdi, benle bir alakası yok ben Belediye’nin haklarını 4 bin kişinin haklarını korumakla mükellefim. Verdi mahkemeye ne oldu? Sonuçlandı mahkemeyi kaybetti. Hazmedemedi bunu bugünmüş gibi anlatılıyor ama bu üç yıldan beri süren bir olay. Ben oradan hastaneye doktora giderken bu benim ara caddeden önüme çıktı hakaret ederekten bana saldırdı.

Aile içi değil bu bir sadece rant, para hırs kavgası. Seçimden önce iyiydik iyi dayıydım canım dayım, şu dayım, iş makinalarıyla her yerde koşarken iyiydi de otogar yapılınca arsasının değeri düşünce mi ben kötü yeğen oldum yani şimdi? Burada amaç tek amaç duygusal parasal konuda arsasının değer kaybetmesidir bunu bu şekilde açıklamış olayım. Yani bu bizim aile içi meselesi değil sadece rant meselesi.”