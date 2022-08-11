Bir içki grubuna zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Pernord Ricard grubu içkilere zam geldiğini bildirdi.
Zamlı listeyi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Aybaş, “Chivas 25 yıllık 500 TL zam diğerlerine 100 TL oranında zam geldi” dedi.
Liste şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Pernord Ricard grubu … Devamı...
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki hatalı … Devamı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bağlantısızlar Toplantısı'nda, … Devamı...
ALTAN SANCAR @altansancarr [email protected] AKP ve CHP … Devamı...
Nebati’nin ‘kapalı’ konuşması sızdı: Arabada ÖTV’yi artırsak mı? Hazine … Devamı...
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Ayşe Korur'u (38) … Devamı...
Oscar ödüllü 'Call Me by Your Name'in yönetmeni Luca Guadagnino ile … Devamı...
İçişleri Bakanlığı, üniversitelerin açılacağı güz dönemi yaklaşırken başta … Devamı...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde … Devamı...
İsveç, Türkiye'nin 'dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aradığı bir … Devamı...