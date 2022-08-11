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Yaramazlara biraz batar!

Bir içki grubuna zam


Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Pernord Ricard grubu içkilere zam geldiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Zamlı listeyi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Aybaş, “Chivas 25 yıllık 500 TL zam diğerlerine 100 TL oranında zam geldi” dedi.


Liste şöyle:

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