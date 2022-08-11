İçişleri’nden üniversite genelgesi: ‘Barınamıyoruz’ paylaşımları takip edilecek

İçişleri Bakanlığı, üniversitelerin açılacağı güz dönemi yaklaşırken başta barınma konusu olmak üzere sosyal medya üzerinden ‘dezenformasyon içerikli provokatif ve suç teşkil eden paylaşımda bulunanlar’ hakkında ‘önleyici tedbirler alınacağını’ kaydetti.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’de geçen yıl üniversitelerde eğitimin yüz yüze olacağının açıklanmasıyla birlikte kira fiyatlarında astronomik artışlar gözlemlenmiş, akabinde özel yurtların fiyatları da hızla artmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, lisans ve ön lisans düzeyinde örgün eğitimde toplam 3 milyon 800 bin öğrenci bulunmasına rağmen Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlar da ancak 700 bin öğrenci barındırabildiğini belirtmişti.

KYK’ya yerleşemeyen, özel yurtlara ve fahiş kiralara gücü yetmeyen öğrencilerse ‘Barınamıyoruz Hareketi’ altında seslerini duyurabilmek için geceleri sokakta yatmaya başlamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 ilin valisi ve gençlik spor il müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan kararlar, valiliklere ‘Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri’ konulu genelgeyle gönderildi.

Valiler başkanlığında güvenlikçi politika

Genelgeye göre, üniversitelerde yeni eğitim-öğretimin ‘huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla’ her akademik yıl öncesi valiler başkanlığındaki ‘Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonları’ toplanarak, üniversite yerleşkelerinin bina, tesis ve diğer alanlarına ilişkin ‘risk analizleri’ni yapacak.

Üniversitelerde, ‘uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadele’, ‘suç ve terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi’, ‘istismar ve provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler’ altında ucu açık politikalar uygulanacak.

Otel ve pansiyonlar kullanılacak

Genelgenin iddiasına göre yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart benzeri yerlerde, fahiş fiyat uygulamalarına izin verilmeyecek, barınma sorunu olan öğrenciler tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak.

Öğrenci yurtlarında var olan kapasitenin tam olarak kullanılması sağlanacak, imkanlar ölçüsünde ek kapasite oluşturulacak.

İl genelindeki otel, pansiyon, apart ve özel yurtlar, kapasitelerinden faydalanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde kiralanacak, MEB yurtlarından boş kontenjanı olanlar imkanlar dahilinde kullanılacak.

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla maddi destekte bulunulacak ve burs, kalacak yer konularında yardımcı olunacak.

Kapasite artırımı ve yeni kalacak yerlerin belirlenmesinin beraberinde getireceği personel, malzeme vb. ihtiyaçlar valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

Terminal, gar gibi yerlerde stantlar

Genelgede yer alan ifadelere göre ‘barınma ve maddi imkan sağlama adı altında öğrencilerle temasa geçmeye çalışan illegal yapılanmaların stant açma/broşür dağıtma vb. faaliyetleri’ne izin verilmeyecek. Bu kapsamda öğrencilerin şehirdeki ilk uğrak noktası olan terminal, gar, havalimanı gibi noktalarda üniversite yönetimleri tarafından ‘bilgilendirme stantları’ açılacak.

Üniversitelerde istihbarat artırılacak

Buna göre: “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecek. Öğrencileri etkilemeye dönük terör örgütlerinin kirli propagandalarına karşı farkındalıklarının artırılması için üniversitelerle iş birliği halinde panel, seminer gibi çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca suç/terör örgütlerinin yeni eleman kazanmaya yönelik faaliyetlerine engel olunabilmesi için istihbari çalışmalara ağırlık verilecek. Genelge kapsamında terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen illegal yapılanmaların üniversite içindeki yasadışı faaliyetleri takip edilecek ve bunların propaganda çalışmalarına dönebilecek faaliyetlerine izin verilmeyecek.”

Yurtlara x-ray

Üniversite yerleşkeleri, KYK binaları ve özel yurtların bulunduğu alanlardaki aydınlatma sistemleri kontrol edilecek ve toplu taşıma durakları yurtlara yakın belirlenecek. Üniversite ve yurt yerleşkesindeki X-Ray cihazlarının, kapı dedektörlerinin ve güvenlik kamerası sistemlerinin yaygınlaştırılması için çalışılacak.

Sosyal medya paylaşımlarını engellemeye yönelik çalışma

Genelge kapsamında ‘başta barınma konusu olmak üzere sosyal medya üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif ve suç teşkil eden paylaşımda bulunanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak ve önleyici tedbirler alınacak.’

Üniversite yerleşkelerinin çevresinde bulunan günübirlik kiralık evler, oteller, oyun salonları, kafe ve benzeri yerlere yönelik denetimler artırılacak, ‘şüpheli şahıs, araç, paket, poşet, pankartlar’a duyarlı olunacak.