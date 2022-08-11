Nebati ‘bardağın dolu tarafını’ gördü: Enerjiyi hariç tutunca cari fazla veriyoruz

‘Yeni ekonomi modeli’yle enflasyonu düşürmek için cari fazla hedefleyen iktidar, bunun aksine 15 ayın en yüksek açığını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse veriye ‘olumlu tarafından’ baktı, enerji maliyetleri dışarıda tutulunca Türkiye’nin cari fazla verdiğini söyledi.

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Türkiye ekonomisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinin aksine sekiz aydır açık vermeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre yıllık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolara yükselerek, 15 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ekonomi yönetimindeki tercihlerin dışında yüksek cari açığa başlıca etken olarak enerji maliyetleri gösteriliyor. Ankara’da bir konferansta konuşan Nebati, “Enerji maaliyetleri hariç tutulduğunda cari fazla vermeye devam ediyoruz” dedi.