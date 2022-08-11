Erdoğan ‘piyasayı hizaya getirecek’: Büyükbaş etinde yüzde 35 indirim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyükbaş hayvan etinde yüzde 30-35 indirimli satışlara başlanacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Saray’dan açılış törenine bağlanan Erdoğan, marketleri yurttaşları ‘dara sokmakla’ suçlayarak, Et ve Süt Kurumu’nun geçen günlerde açıkladığı yüzde 25’lik indirimi hatırlattı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’la görüştüğünü söyleyen Erdoğan, büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 indirimle satışa sunulacağını açıkladı.

Erdoğan, şunları söyledi: “Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi başkanıyla (genel müdür) da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz’de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi marketi var. Tarım Kredi’nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın.”