Et ve Süt Kurumu’ndan ‘kuzu etine özendirme’ indirimi

Daha önce ‘uzun kuyruklar’ gerekçesiyle et fiyatlarına yüzde 48 zam yapan Et ve Süt Kurumu, ‘kuzu etine özendirme’ amacıyla fiyatları yüzde 25’e kadar indirdi. İndirim, koyun, kuzu, toklu etinde uygulanacak.

Fotoğraf: DHA

Nisanda et fiyatlarına yüzde 48 zam yapan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu’nun eski genel müdüründen tepki çeken sözler duymuştuk: “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık.”

Osman Uzun’un sözleri kamuoyunda tepki toplamış, muhalefet tarafından eleştirilmişti. Eleştirilerin hedefindeki isim Uzun görevden alınarak yerine Mustafa Kayhan getirilmişti.

Bunun ardından bugün Et ve Süt Kurumu’ndan “Kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattık” açıklaması geldi.

Yüzde 25’e varan indirimin, ‘kuzu etine özendirmek’ amaçlı olduğu belirtildi. Buna göre indirim, koyun, kuzu, toklu etinde uygulanacak.