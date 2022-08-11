‘Deterjan Pazarı’nda vurgun iddiası

Birçok ünlü ismin reklam filminde oynadığı ‘Deterjan Pazarı’ adlı ‘saadet zinciri’ benzeri yapı çöktü. Vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu ve on binlerce kişinin parasını kaptırdığı öne sürülürken, ‘zincirin başı’ Süleyman Kocabaş’ın da ortadan kaybolduğu belirtildi.

Fotoğraf: Diken/Nitter-Twitter

Ankara’da faaliyet gösteren ‘Deterjan Pazarı’ adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Örneğin, sisteme 50 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 150 bin lira alabiliyordu. Zincirin reklam filmlerinde Öykü Çelik, Melek Baykal, Onur Büyüktopçu gibi isimler de boy göstermişti.

Posta Gazetesi’nin haberine göre şirket önceleri bu parayı 30 günde geri ödüyordu. Ama bir süre sonra vadeler 60 ve 95 güne çıktı. Kurban Bayramı öncesi ödemeler aksamaya başlayınca çok sayıda kişi şikayet sitelerine durumu anlatan notlar yazmaya başladı. Ayrıca şirketin telefonlarına ve WhatsApp hattına da ulaşılamıyordu.

Şirket önce dolandırıcılık iddialarının asılsız olduğuna ilişkin açıklama yayımladı. Ama dün itibariyle şirketin sitesi kapandı. Sadece Instagram sayfası açık. Orada da şirketin Kahramankazan’daki fabrikasında 14 Ağustos’ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş’ın burada konuşacağı belirtiliyor.

Süleyman Kocabaş şu an ortada yok. Mağdurlar sosyal medyada oluşturduğu gruplarda Kocabaş’ın kaçmış olabileceğini belirtiyor.