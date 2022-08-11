Krizi fırsata çevirdi: BAE’li şirket, Kalyon Enerji’nin yarısını aldı

Hükümetin ekonomik krizi aşmak için yeniden yakınlaşmaya başladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kalyon Enerji’nin yüzde 50’sini satın aldı. BAE’li yetkililer TL’deki değer kaybını ‘fırsat’ olarak gördüklerini söylemişti.

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Abu Dabi merkezli IHC’nin yönetiminde BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan bulunuyor. Kraliyet ailesinden Al Nahyan geçen sene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan kabul edilmiş, ikili BAE’nin Türkiye’ye yatırımlarını görüşmüştü.

IHC, yenilenebilir enerji üretim faaliyetleri yürüten Kalyon Enerji’nin yarısını 490 milyon dolara satın aldı. Şirket, bunun yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedefi kapsamında olduğunu belirtti.

Kalyon Enerji’nin Konya Karapınar’da kısmen devreye alınmış 1,000 MW gücünde güneş santrali ve çeşitli illerde başka güneş ve hidro elektrik santralleri bulunuyor.

Ne olmuştu?

Türkiye, uzun süre 15 Temmuz darbesinin arkasında yer almakla suçladığı BAE yönetimiyle, ülkedeki ekonomik krizi aşmak için yeniden görüşmüştü. Erdoğan bu kapsamda BAE’nin fiili lideri veliaht prens Muhammed bin Zayed el Nahyan’la geçen sene bir araya gelmişti.

İki ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalanmıştı. BAE’nin varlık fonu ADQ’nun yöneticisi Muhammed Hasan el Süveydi, TL’deki zayıf seyrin kendileri için fırsatlar yaratabileceğini, ‘uzun vadeli düşünüldüğünde’ Türk varlıklarını almak için ‘harika bir zaman’ olduğunu söylemişti. Hatta BAE’nin Türkiye’de ‘yatırım atağına hazırlığı’ uluslararası ajanslara konu olmuştu.