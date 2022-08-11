Bankalar, ‘tüketici’ için kredi taleplerini zorlaştırmaya devam ediyor

Tüketiciler ihtiyaç kredisi taleplerinde parayı dövize aktarmayacaklarının sözünün yanı sıra artık son üç aylık imzalı kaşeli maaş bordrosu ve krediyi nereye harcayacaklarının ayrıntılı açıklamasını da bankaya bildirmek zorundalar.

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Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14’te sabit tutması ve ekonomi yönetiminin ‘makroihtiyati’ önlemlerde ısrarı, tüketici kredilerinde de kendini gösteriyor. Merkez Bankası’nın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı metninde de makroihtiyati önlemlere krediler kanalı da dahil edildi ve gerekirse ek önlemler alınacağı açıklandı. Tüketicilere ihtiyaç kredisi taleplerinde imzalatılan döviz, altın, kripto varlık gibi alımlarda kullanmayacağına dair belgenin yanı sıra artık ‘nereye haracayacağı’nın detaylı açıklaması isteniliyor.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre ihtiyaç kredisi miktarı 50 bin lira olsa bile bankalar düzenleyici kurumlardan gelen telkinler doğrultusunda maaş müşterisi olmayan kredi talep eden tüketicilerden üç aylık imzalı maaş bordrosu bile talep ediyor. Hatta bankalar kredili mevduat hesabı (KMH) limit artırımlarında da müşterilerinden elde edilecek yeni kaynağın dövize, altına veya kripto varlığa harcanmayacağına dair imzalı söz alıyorlar.

Bankalar daha önce KMH limiti artışlarında böyle bir belge talep etmiyorlardı.

Nisanın ilk haftasında 13 haftalık yıllıklandırılmış büyümesi yüzde 14 civarında olan tüketici kredilerinde artış temmuzun ilk haftasında yüzde 67,1’e kadar yükselmişti. ‘Önlemlerle’ kredi faizlerindeki yükseliş ve kredilere yoğun takip 13 haftalık yıllıklandırılmış artışı 19 Temmuz itibariyle yüzde 57,4 seviyesine indi.