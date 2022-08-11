Akkuyu’yu Londra mahkemesine taşıyacak dosya hazır: ‘AKP engellemeye çalışıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve iktidarın Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki gelişmeler sonrası Türk şirketlerinin tahkime gitmemesi için çabaladığını söyledi. Diken’in IC İçtaş’tan edindiği bilgilere göre şirket yönetimi tahkim için gerekli belgeleri tamamladı.

Fotoğraf: AA

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM), Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) tamamlanması için gereken harcamaların 15 milyar dolarlık kısmını Türkiye’ye aktarmaya başlamıştı. Aynı dönemde santral için çalışan Türk şirketin sözleşmesi feshedilmişti.

Rosatom, Rus-Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.’nin sözleşmeye aykırı davrandığı ve iş güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmişti. IC İçtaş’sa geçen günlerde süreci Britanya’nın başkenti Londra’daki tahkim mahkemesine götüreceklerini söylemişti.

Şirket tahkim için hazır

Şirketten edinilen bilgilere göre, gerekli belgeler tamamlandı ve tahkim süreci yakında başlatılacak. Şirket yetkilileri feshin sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek tahkime gitmeye hazırlanırken, siyasiler de buna karşı çözüm aramaya devam ediyor.

Akkuyu Nükleer Santrali’yle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere yazılı açıklama yayımlayan Akın, Akkuyu’nun yerli ve milli olduğu söylemiyle algı oluşturmaya çalışıldığı belirtti. Gelişmelerle Akkuyu’nun Rusya’ya ait olduğunun söylenmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta başındaki Akkuyu ziyaretiyle ilgili kamuoyuna açıklama yapılmamasının ‘manidar’ olduğunu söyleyen Akın, iktidarın tahkime gidilmesini engellemeye çalıştığını söyledi.

Akın sözlerine şöyle devam etti: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamayla ‘Projenin sahibi Rusya Federasyonu’na ait burada kurulmuş olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ ifadesiyle proje üzerinde yerli ve milli olmadığını ifade etmiştir. AK Parti iktidarı, yapılış modeliyle dünya üzerinde bir örneği daha olmayan Akkuyu’nun yerli ve milli olduğu söylemiyle algı oluşturmaya çalışırken, yaşanan bu gelişmeler üzerine projenin Rusya’ya ait olduğunu söylemek zorunda kalmıştır.

Akkuyu’da sözleşmesinin feshedilmesinin hukuki olmadığını savunan Türk şirketi konuyu Londra’daki tahkim mahkemesine götüreceğini duyurmuştur. Buna göre Türkiye sınırları içerisinde, kendi topraklarımızda inşaatı devam eden santraldeki anlaşmazlıklarla ilgili Londra’daki mahkemeler karar verecektir. Bu gelişmeler yaşanırken; her programı canlı yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başındaki Akkuyu ziyaretiyle ilgili kamuoyuna tek bir açıklama yapılmaması manidardır. Cumhurbaşkanı’na eşlik eden Enerji Bakanı da bu konudaki sorulara detay vermenin uygun olmadığını söylemektedir. İktidar temsilcileri Rus ve Türk şirketleri arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için görüşme ve çalışmaların devam ettiğini söyleyerek uluslararası tahkim sürecini engellemek istemektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce ‘söke söke alırlar’ diyerek Akkuyu’da olduğu gibi gelir garantili projelerde uluslararası tahkimi savunurken, şimdi de uluslararası tahkim sürecini durdurmak için devreye girdiği konuşulmaktadır.”