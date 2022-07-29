Putin’den Erdoğan’a 15 milyar dolarlık ‘Akkuyu’ jesti: Piyasaları oynattı

Bloomberg ajansına konuşan yetkililer, Rusya’nın Akkuyu nükleer santrali yatırımı için Türkiye’ye üç haftada 15 milyar dolar göndereceğini söyledi.

Rus devlet şirketi Rosatom, gelen paranın bir bölümünü vadesi gelen ödemeleri için kullanacak, geri kalanını da iki yıl boyunca Türkiye’de tutacak.

Haberin ardından dolar/TL önce bir miktar düştü, sonra yükselip kaldığı yerden devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. konu hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Fotoğraf: DHA

2010’da Rusya’yla Türkiye arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla başlayan inşaat sürecinde dört güç ünitesine sahip, toplam 4800 MW kurulu güç kapasiteli nükleer santral yapılması planlanıyor.

Rosatom’un projedeki payı yüzde 99, projenin toplam maliyeti 20 milyar dolar civarında. Santralin 2023’ten itibaren faaliyete geçirilmesi ve 2026’da projenin tamamlanması hedefleniyor.

Erdoğan 5 Ağustos’ta Putin’le görüşecek

Santral tamamen faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin iç talebinin yüzde 10’unu karşılaması planlanıyor.

İki ülke arasında bir süredir devam eden yerel para birimleriyle ticaret görüşmeleri ve ardından Akkuyu için para transferi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Ağustos’ta Soçi’de bir araya gelecek.

Dördüncü ve son reaktörünün temeli geçen hafta atılan Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda (NGS) iki ülke arasındaki para trafiği ortaya çıktı.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), halihazırdaki ödemeler ve önümüzdeki iki yıldaki harcamalar için yaklaşık 15 milyar dolarlık tutarı geçen haftadan beri parçalar halinde Türkiye’ye aktarıyor.

Dolar/TL’ye etki etti

Bu haberin ardından dolar/TL dalgalandı. Sabah 17,95 seviyelerindeki kur, bu haberle birlikte 17,76’ya kadar geriledikten sonra tekrar 17,90’ın üstüne çıktı.

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin koordinasyonunda yürütülen müzakerelerde son nokta Putin’le ile Erdoğan arasındaki görüşmelerde kondu.

Yetkililerden biri, Putin’in tahıl koridorundaki arabulucu rolü nedeniyle Erdoğan’a jest için süreçte rol aldığını söyledi.

15 milyar doları üç haftada alacak

Diğer yetkililerin verdiği bilgiye göre, söz konusu paranın 5 milyar dolarlık bölümü geçen hafta Türkiye’ye ulaştı. Bu hafta sonuna kadar 5 milyar dolarlık ikinci bölümün de ulaşması bekleniyor. Son bölümse önümüzdeki hafta Türkiye’ye varacak.

Rosatom’un bu adımı, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların Akkuyu projesinde gecikmelere neden olabileceğine dair endişeleri de hafifletiyor. Rosatom hakkında bugüne kadar bir yaptırım uygulanmamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bloomberg’in konuya ilişkin sorusu üzerine yorum yapmadı. Akkuyu Nükleer A.Ş., elektronik postayla yanıt talebine dönmedi.

Rosatom’sa Akkuyu projesi için yapılan işlemlerin Türk tarafının bahsettiği 15 milyar doların belirgin şekilde altında olduğunu bildirdi.