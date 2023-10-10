Akşam Postası / 10 Ekim 2023

İşgale doğru bir adım daha: İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladı

İsrail ordusu, ‘Gazze Şeridi sınırında kontrolü tamamen sağladığını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduğunu‘ duyurdu.

‘Mücahit ittifakı’nın temeli atıldı: HÜDA-PAR’dan Gelecek ve Saadet’e ziyaret

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla ayrı ayrı görüştü.

Şimşek’e göre enflasyonda eşik yakın

Hazine ve Maliye Bakaı Mehmet Şimşek, “Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz” dedi.

IMF Türkiye’ye dair büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Ali Koç’a hak mahrumiyeti ve para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası verdi.

Anket: En çok beğenilen üç ‘siyasi’den biri Selçuk Bayraktar

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre halkın en çok beğendiği ilk üç siyasetçi sırasıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar.

İnceleme başlatıldı: Bazı özel okullar ‘hayalet sınıf’ kurmuş

Bazı özel okullarda üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12’nci sınıf öğrenciler için ‘hayalet sınıf’ kurulduğu ortaya çıktı. Bu sınıflarda ders işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı saptandı.

Almanya’da ‘darbe’ çetesine bir baskın daha: Nazi de var, monarşi isteyen de

Almanya’da darbe planı yaptığı düşünülen ‘İmparatorluk Vatandaşları’na (Reichsbürger) yeni baskınlar yapıldı.

TFF, ‘dünyanın en güzel stadı’nı es geçince Beşiktaş hatırlattı

Beşiktaş, Türkiye’nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Beşiktaş Park Stadyumu’nu aday göstermemesini Twitter’dan eleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) etiketlendiği mesajda ‘dünyanın en güzel stadı’nın fotoğrafları paylaşıldı.