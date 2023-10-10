Akşam Postası / 10 Ekim 2023

İşgale doğru bir adım daha: İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladı
İsrail ordusu, ‘Gazze Şeridi sınırında kontrolü tamamen sağladığını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduğunu‘ duyurdu.
Öldürülen İsrailli sayısı 1000’i aştı; 2 bin 616 yaralı var
İsrail karşı saldırıda: 704 Filistinli öldü, 3 bin 726 yaralı var
İsrail, denizden de Gazze’yi vurmaya başladı
Büyükelçiden BBC’ye zor soru: Filistinliler öldürülürken niye çağırmadınız beni?
Hamaney, Hamas’ı ellerinden öper
‘Mücahit ittifakı’nın temeli atıldı: HÜDA-PAR’dan Gelecek ve Saadet’e ziyaret
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla ayrı ayrı görüştü.
Şimşek’e göre enflasyonda eşik yakın
Hazine ve Maliye Bakaı Mehmet Şimşek, “Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz” dedi.
IMF Türkiye’ye dair büyüme tahminlerini yükseltti
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Ali Koç’a hak mahrumiyeti ve para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası verdi.
Anket: En çok beğenilen üç ‘siyasi’den biri Selçuk Bayraktar
MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre halkın en çok beğendiği ilk üç siyasetçi sırasıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar.
İnceleme başlatıldı: Bazı özel okullar ‘hayalet sınıf’ kurmuş
Bazı özel okullarda üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12’nci sınıf öğrenciler için ‘hayalet sınıf’ kurulduğu ortaya çıktı. Bu sınıflarda ders işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı saptandı.
Almanya’da ‘darbe’ çetesine bir baskın daha: Nazi de var, monarşi isteyen de
Almanya’da darbe planı yaptığı düşünülen ‘İmparatorluk Vatandaşları’na (Reichsbürger) yeni baskınlar yapıldı.
TFF, ‘dünyanın en güzel stadı’nı es geçince Beşiktaş hatırlattı
Beşiktaş, Türkiye’nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Beşiktaş Park Stadyumu’nu aday göstermemesini Twitter’dan eleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) etiketlendiği mesajda ‘dünyanın en güzel stadı’nın fotoğrafları paylaşıldı.