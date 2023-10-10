TFF, ‘dünyanın en güzel stadı’nı es geçince Beşiktaş hatırlattı

Beşiktaş, Türkiye’nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Beşiktaş Park Stadyumu’nu aday göstermemesini Twitter’dan eleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) etiketlendiği mesajda ‘dünyanın en güzel stadı’nın fotoğrafları paylaşıldı.

Fotoğraf: Beşiktaş

UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032’nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklanmıştı.

Türkiye, organizasyon için aday statlarını UEFA’ya şöyle sunmuştu:

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı

Yeni Ankara Stadyumu (Ankaragücü-Gençlerbirliği)

İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu (Galatasaray)

İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Fenerbahçe)

Bursa Timsah Arena (Bursaspor)

Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzonspor)

Konya Büyükşehir Stadyumu (Konyaspor)

Gaziantep Kalyon Stadyumu (Gaziantep Futbol Kulübü)

Eskisehir Stadyumu (Eskişehirspor)

Antalya Stadyumu (Antalyaspor)

Açıklanan bu listede Beşiktaş Park’ın yer almaması Beşiktaş’ın tepkisini çekti. Twitter’da TFF’nin etiketlendiği paylaşımda “Dünyanın en güzel stadı burada” denerek stadın fotoğrafları paylaşıldı.